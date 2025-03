Lettera43.it - Shkodra Elektronike, chi sono i membri del duo in gara all’Eurovision 2025 per l’Albania

Song Contestci sarà tanta Italia. Oltre a Lucio Corsi, che rappresenterà il nostro Paese con Volevo essere un duro, la penisola sarà presente con Gabry Ponte, che si esibirà per San Marino, e indirettamente con il brano Espresso macchiato di Tommy Cash, sul palco per l’Estonia. Senza dimenticare le origini napoletane del padre di Miriana Conte, volto di Malta. Sarà anche un po’ a tinte tricolori l’esibizione del, che conterà sul duo elettropop. A formarlo Kolë Laca, già noto per essere stato tastierista del Teatro degli Orrori, e Beatriçe Gjergji, originari di Scutari ma cresciuti in Italia in cui vivono da 30 anni. A Basilea, dove debutteranno il 13 maggio, canteranno Zjerm (letteralmente, fuoco), un inno alla libertà e a un futuro radioso.