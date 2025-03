Metropolitanmagazine.it - Shiseido chiarisce la sua posizione dopo la multa Agicom

la sanzione di 400mila euro da parte dell’Antitrust e diItalia ha tenuto a ribadire la suanei confronti della sanzione, assicurando la sua trasparenza in merito ai prodotti.prendesulla sanzioneNel comunicato si legge: “Italy S.p.A. conferma di aver preso atto della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativa alla comunicazione di alcuni prodotti delle linee solari che incorporano la tecnologia Synchro Shield Repair. Il nostro impegno primario è da sempre offrire ai consumatori informazioni trasparenti e scientificamente supportate, garantendo al contempo elevati standard di qualità e sicurezza. Lavoreremo con le autorità competenti per chiarire ogni aspetto della questione e per assicurarci che le nostre pratiche di comunicazione rispettino sempre al massimo le normative vigenti, mantenendo intatta la fiducia dei nostri consumatori.