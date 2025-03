Bollicinevip.com - Shaila Gatta, prime parole dopo l’eliminazione al GF: “Esco a testa alta, non li sopportavo più”

Leggi su Bollicinevip.com

è stata eliminata al Grande Fratello, cosa ha dettoessere uscita dalla casaLedidurante la semifinale del GFha dovuto abbandonare il Grande Fratello ad un passo dalla finale, l’ex gieffina infatti è stata eliminata dal reality durante la semifinale dell’attuale edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5.In studio ci ha tenuto a ribadire di essere sempre stata sincera e questo non ha sempre giocato a suo favore, pensa infatti che sia stata eliminata per essere andata contro Zeudi negli ultimi giorni. Finita la puntata l’ex gieffina si è lasciata sfuggire altre rivelazioni in merito alla sua eliminazione.si è detta felice del suo percorso, queste le sue: “Che dire, sono felice perché