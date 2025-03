Dilei.it - Shaila Gatta dopo l’eliminazione del GF: “Furiosa e in lacrime”. Il retroscena

Un lunedì epico, quello di Mediaset: in data 24 marzo 2025 è andata in onda in prima serata su Canale 5 l’attesissima semifinale che durante questa apparentemente interminabile edizione del Grande Fratello ha tenuto con il fiato sospeso tutti i concorrenti in gara. A trionfare,le mille vicissitudini che l’hanno vista protagonista assoluta, è stata Helena Prestes:averla fatta franca per ben due televoti nel corso della diretta, la modella brasiliana è riuscita a battere, conquistandosi dunque di diritto il quarto posto come finalistaLorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.Ben diverso il destino della ballerina che, invece, si trova attualmente fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Sebbene in un primo momento la sua reazione abbia mostrato imprevista serenità, nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli al riguardo.