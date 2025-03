Biccy.it - Shaila eliminata in semifinale al Grande Fratello, dati e percentuali

Durante il primo televoto flash delladelè uscito Javier Martinez con il 14,41 delle preferenze. Alfonso Signorini però ha avvisato i concorrenti: “Ragazzi non è finita qui, ci saranno altre sorprese e colpi di scena“. Subito dopo le gieffine rimaste in gioco (ma non ancora finaliste) hanno pescato dei piramidali eGatta ha pescato quello con la base dorata, così ha dato il via a una sorta di catena per l’ennesimo televoto flash per decidere la finalista e l’. L’ex velina di Striscia la Notizia ha scelto Helena: “Io sono molto lineare. Ho sempre detto che avrei scelto una forte per uno scontro del genere e infatti scelgo Helena“. La Prestes invece ha indicato Chiara Cainelli.Alla fine ad avere la peggio è stata, che a sorpresa – così come Javier – ha abbandonato il reality a un passo dalla finale.