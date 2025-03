Quotidiano.net - Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli per depressione. Si rifiuta di mangiare

Vittorioaldi Roma a causa delle sue condizioni di salute dovute alla sindrome depressiva che da tempo lo affligge. Il critico d’arte resta sotto monitoraggio costante nel nosocomio romano sottoposto anche a controlli specialistici. Il ricovero si è reso necessario anche perché, tra le ricadute dello stato depressivo, c’è ora anche il rifiuto di alimentarsi. Nelle settimane scorse,(in foto) aveva parlato della sua salute su Robinson, inserto di Repubblica: "Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto". Il giornalista gli aveva anche domandato se ogni tanto si chiedeva cosa sarà di lui nel futuro: "È una domanda che non posso evitare sapendo oltretutto che la mia attuale malinconia oè una condizione morale e fisica che non posso evitare.