Sbircialanotizia.it - Sfida di share e di emozioni: com’è andata la tv del 24 marzo?

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo sappiamo che i numeri, certe volte, sono un po’ freddi. Anzi, diciamolo pure chiaramente: sono aridi. Però noi oggi proviamo a raccontarveli in modo diverso, perché dietro ogni numero ci sono volti, storie,. Perché la tv, in fondo, la guardiamo tutti e non la scegliamo mai a caso. Partiamo dalla sera, quella che . L'articolodie dila tv del 24? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.