Seul, si apre una voragine in strada e un motociclista ci cade dentro. Trovato senza vita - Il video

Leggi su Open.online

È stato riilche lunedì è caduto in unaapertasi improvvisamente in mezzo alla, capitale della Corea del Sud. Il corpo dell’uomo, sulla trentina, è stato rinvenuto questa mattina alle 11:22 ora locale (alle 3.22 ora italiana). Era a circa 50 metri di profondità dal punto del crollo. Lo ha riferito un funzionario dei vigili del fuoco del distretto di Gangdong in una conferenza stampa, come riportato dall’agenzia Yonhap. L’uomo era caduto nellalunedì, intorno alle 18.30 ora locale, in seguito all’apertura della spaccatura nellache ha formato dal diametro di circa 20 metri e almeno altrettanti di profondità. Le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente per ritrovare il.Ilcaduto nellainStamattina era stato rinvenuto il suo telefono.