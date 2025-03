Oasport.it - Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025: Caleb Ewan vince per distacco la prima tappa

Era il più atteso e, con un lotto di velocisti non del tutto esaltante, non poteva chere. Torna in gara, con la nuova divisa della Ineos Grenadierse lo fa alla grande: per l’australiano vittoria allo sprint nellad’apertura dellasul traguardo di Bondeno.Cinque corridori sono andati all’attacco nellafase di gara: Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Baptiste Huyet (Unibet Tietema Rockets), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) e Dominik Amann (Team Vorarlberg).Il gruppo però, guidato dalle squadre dei velocisti, ha gestito al meglio la situazione andando a chiudere a circa 15 chilometri dall’arrivo. Da lì in poi preparazione della volata conclusiva.