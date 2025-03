Ilgiorno.it - Sesto Calende, morto l’ex vicesindaco Edoardo Favaron: era l’anima della Lega nella zona

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 marzo 2025 – Lapiange un militante dal cuore grande. Ma è tutto il mondo politico del Varesotto a esprimere cordoglio alla famiglia di, exdiscomparso all’improvviso quest’oggi, martedì 25 marzo, dopo essere stato colpito da un infarto. Aveva 68 anni. Il profilo Nato a Venezia e cresciuto a Martellago, un paeseprovincia lagunare, si trasferìdel basso lago Maggiore nel 1971, a 15 anni. Si avvicinò allaprima metà degli anni ‘90, “illuminato”, come tantissimi altri in provincia, dal verbo di Umberto Bossi. Sempre presente agli eventi organizzati dal movimento, che spesso ha contribuito a organizzare, animasezione diper cui si spendeva nel suo tempo libero, non esitò a mettersi a disposizione del Carroccio anche nell’attività amministrativa.