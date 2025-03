Ilgiorno.it - Servizi sociali itineranti. Assistenza a casa per oltre 300 famiglie

Un nuovo progetto del Comune aiuterà a migliorare la qualità abitativa dei residenti degli alloggi pubblici comunali. Si chiama Monza V.i.c.i.n.a (Vicinanza itinerante per una comunità inclusiva alloggiativa), un piano di intervento da 870mila euro derivante da un programma regionale finanziato dal Fondo sociale europeo. A trarne beneficio saranno i residenti degli alloggi comunali di Regina Pacis-San Donato e di Libertà, in particolare leche risiedono negli alloggi deiabitativi pubblici (Sap) di via Pisacane e via Giotto, e di via Vespucci e via Sant’Anastasia. Per 332 nuclei familiari composti da 709 persone, è previsto uno di pronto intervento - con veicoli- per la manutenzione degli alloggi e degli spazi comuni: un automezzo attrezzato sarà operativo per effettuare piccole riparazioni di carattere elettrico, idraulico e serramentista.