Rompipallone.it - Serie A, torna Osimhen: altro che Juve, la svolta

Leggi su Rompipallone.it

Il futuro di Victorcontinua a far discutere in sede di calciomercato: c’è laper il bomber nigeriano e non si tratta dintusVictorha lasciato un ottimo ricordo in Italia a suon di grandi gol, giocate stupenda e trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto. Peccato che poi i rapporti con il club partenopeo si siano incrinati e abbiano lasciato spazio a un lento e doloroso addio con destinazione Galatasaray, anche se non a titolo definitivo.Le cose stanno andando bene in Turchia, dove l’ex Lille èto a giocare con continuità e a segnare a ripetizione, ma il suo resta uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima estate, quando cambierà ancora una volta maglia. C’è già laper il suo futuro.e il ritorno inA: tutto nelle mani del NapoliLantus è piombata suprima di tutti.