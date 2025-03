Quotidiano.net - Sergio Mattarella: Gli Editori, Presidio di Cultura e Democrazia

Leggi su Quotidiano.net

"I numeri indicati sono eloquenti" con "oltre 5000, grandi e piccoli". "Vi è una grande varietà e quello che accomuna tutte le case editrici è di essere undi libertà e promozione die diritti. Un elemento indispensabile per la nostra". Lo ha detto il presidente della Repubblicaincontrando l'Associazione Italianaha ricordato anche le "oltre 70mila novità ogni anno" e "i 160milioni di libri acquistati in un anno", numero "auspicabilmente in crescita, anche se purtroppo con difformità tra le aree del nostro Paese", difformità "che speriamo vengano superate", ha aggiunto. "Glisono elementi di trasmissione di". Per il capo dello Stato, il ruolo dei libri "è sempre più necessario" anche a fronte della "tendenza che vi è", in particolare tra i giovani, "di contrarre le parole, di ridurle a poche lettere, quasi di simboleggiarle.