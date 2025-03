Ilrestodelcarlino.it - ’Serata selvaggia’ per scegliere il menù del Palio del Duca

Il ristorante Dimora di Bacco di Monteprandone ha ospitato il terzo appuntamento culinario intitolato, con i piatti confezionati dallo chef Emidio Mistretta che andranno a comporre, in parte, ilfinale del Banchetto nuziale medievale di Sponsalia edizione 2025. Il presidente dell’associazione EnteDeldi Acquaviva, cavalier Nello Gaetani, nel suo intervento ha ricordato che la Dimora di Bacco è il ristorante che si occuperà del banchetto del 3 agosto nel fantastico scenario della Fortezza acquavivana ed ha ringraziato la Regione Marche per il prezioso sostegno concesso per la rievocazione storica. Durante la cena Maurizio Medori ha tenuto una breve conferenza sulla doppia cottura delle carni nel Medioevo. Ha ricordato che l’attuale cucina italiana ha risentito di varie influenze straniere, come quella Longobarda e ha evidenziato come nel Medioevo si facesse largo uso delle spezie.