Ilgiorno.it - Senza un tetto e un impiego. Gioconda è in mezzo alla strada: "Cerco un’opportunità"

Cresce il lavoro povero, e i prezzi delle case continuano a salire. Secondo i dati Fimaa MiLoMb, se a Monza per un mono-bilocale arredato nel 2022 occorrevano in media 500 euro al mese, ora ne occorrono 628. "Per concedere un contratto di affitto spesso vengono richiesti due stipendi e un garante – spiega Mariella Pollara, responsabile di Sunia Cgil Monza e Brianza –. Gli alloggi sono pochi rispetto al bisogno, ed è cresciuta da parte dei proprietari la preoccupazione che l’affitto non venga corrisposto". In questi anni è aumentato il tasso di morosità. "Sono in crescita gli sfratti per morosità e i pignoramenti – continua la sindacalista – perché insieme agli affitti e ai mutui sono cresciute le spese per condominio e utenze. Pensiamo a quanto è aumentata la bolletta per chi ha il riscaldamento centralizzato.