Ilnapolista.it - Senza Thiago Motta, alla Juventus tornano prima a lavorare. E Koopmeiners: “molte cose positive in settimana”

Dire che i calciatori non sopportassero, ci sembra un eufemismo. Mai si era vista una tale penuria di saluti social all’allenatore esonerato. Appena due: Mbangula e Bremer. Non solo ma alcuni calciatori reduci dagli impegni con la nazionale hanno deciso di tornare al lavoro un giorno, rinunciando ad una giornata di riposo e mettendosi subito a disposizione del nuovo tecnico Tudor. Sono Federico Gatti, Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez.Gatti, Vlahovic e Nico Gonzalez hanno deciso di anticipare il rientroContinassa, rinunciando a un giorno di riposo. Cambiaso e Douglas Luiz oggi hanno fatto differenziato. #— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) March 25, 2025Leggi anche: Tra Giuntoli e Vasseur la domanda sorge spontanea: come li sceglie John Elkann i dirigenti?Beffa, (quasi) nessuno l’ha salutatoA tutto questo va aggiunto lo status su Instagram di Teunperaltro fortemente voluto dal tecnico italo-brasiliano.