Sensibilizzazione per smaltire i telefoni

L’ I.I.S. ‘Fermi-Sacconi’ lancia la sua campagna per sensibilizzare le persone sul corretto smaltimento diche non si usano più. La Campagna per il riciclo dei cellulari in disuso è un’iniziativa promossa dall’Istituto Jane Goodall (JGI) a livello mondiale, in Italia è stata lanciata nel 2017. Il punto di raccolta dell’ITT ‘Fermi’ è l’unico in tutta la provincia di Ascoli. L’iniziativa, promossa dalle professoresse Elisabetta Nepi e Luana Milani, mira a promuovere una cultura del riuso, del riciclo e del corretto smaltimento dei cellulari non più utilizzati e a sensibilizzare gli studenti su come tali sforzi possano promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti, contribuendo al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente. La campagna permette altresì ai docenti di approfondire con gli studenti le conoscenze sui materiali utilizzati neicellulari ponendo l’attenzione sui metalli preziosi e sull’impatto che presenta la loro estrazione e il loro smaltimento.