Senderos Backs Artnearship Arteta e Berta per riportare l’argenteria in Arsenal

2025-03-25 15:57:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’ex difensore dell’Philippeè entusiasta della prospettiva di Mikeldi lavorare con un nuovo direttore sportivo quest’estate.I Gunners hanno condotto un processo di assunzione approfondito per ricoprire il ruolo lasciato libero da EDU a novembre e i rapporti hanno suggerito di aver stabilito l’ex uomo di Atletico Madrid Andreaha lasciato Atleti a gennaio e si pensa che un accordo sia in atto per l’italiano di supervisionare l’attività di trasferimento dell’quest’estate.Jason Ayto ha agito come direttore sportivo provvisorio dopo la partenza di Edu con il club in arrivo per critiche per l’incapacità di rafforzare le loro opzioni di attacco nella finestra di gennaio.