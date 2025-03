Biccy.it - Selvaggia Lucarelli: “Un mio ex famoso non mi nomina mai”

Leggi su Biccy.it

da Alessia Marcuzzi ha risposto a tante verità scomode e non ha citato solo Barbara d’Urso, Fedez e Chiara Ferragni, ma si è anche un po’ aperta parlando dei suoi amori attuali e passati. “Stare con un uomo più giovane di quindici anni mi fa sentire più vecchia, non è un vantaggio questo. Bisogna trovarsi in una terra di mezzo, ci sono tanti compromessi. Quando avevo 41 anni gli ho chiesto un figlio, ma lui ne aveva 25 anni e giustamente non ne voleva. Bisogna trovarsi, siamo in punti della vita diversi“, ha detto ricordando Lorenzo Biagiarelli, suo attuale compagno. Successivamente, durante un gioco ha poi rivelato che un suo ex(non fidanzato, ma flirt) non la cita mai in radio. “C’è un ex mia frequentazione che in radio non fa mai il mio nome, è Giuseppe Cruciani“.