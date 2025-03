Velvetgossip.it - Selvaggia Lucarelli si racconta: “Ho vissuto violenza psicologica” e il suo pensiero su Chiara Ferragni

, figura di spicco nel panorama giornalistico e televisivo italiano, è nata nel 1974 e ha costruito una carriera ricca di successi come giornalista, scrittrice, conduttrice e attrice. Il suo debutto avviene nel 1998 con il film “Porci e Bugiardi“, ma è il mondo del teatro a catturare la sua attenzione, dove recita al fianco di Max Giusti in vari spettacoli, tra cui “30 anni e il grande sfracello” e “Come un pesce fuor d’acqua“. Nel 2001, si unisce al cast della commedia “La strana coppia” di Neil Simon, per poi tornare a collaborare con Giusti in “Lo scemo del villaggio globale”.Nel corso degli anni,ha ampliato il suo orizzonte professionale, approdando su testate come Libero e Il Tempo, e guadagnando notorietà come una delle opinioniste più apprezzate e discusse de L’Isola dei Famosi nel 2003.