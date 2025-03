Selvaggia Lucarelli annullata la presentazione di un libro a Milano | Scelta preventiva dopo le minacce

Leggi su Open.online

Alla finenon sarà presente alla libreria Mondadori di piazza Duomo asabato 29 marzo. Avrebbe dovuto presentare ilL’amore è un sintomo: i paradossi dell’amore e del sesso in un mondo che cambia di Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista, ma la sua partecipazione è stata. «ciò che è accaduto sabato scorso, il disordine che ha creato e le successivedi una nota pagina milanese di ripetere “l’operazione”, l’organizzazione ha comprensibilmente preferito prevenire qualsiasi problema», scrive la giornalista su Instagram. Il riferimento è all’intervento di Massimiliano Zossolo della pagina “Welcome to favelas” e di altri content creator, martedì 18 marzo, nella stessa libreria, in occasione delladeldi Serena Mazzini, Il lato oscuro dei social network.