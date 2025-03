Ilrestodelcarlino.it - Sei cortometraggi raccontano la città

Raccontare Santarcangelo in 48 ore attraverso gli occhi della poesia, facendosi ispirare dalle opere dei grandi nomi che nei secoli, fino ai giorni nostri, hanno affrescato in versi questa terra, da Nino Pedretti a Tonino Guerra, passando per Raffaello Baldini, Annalisa Teodorani, Gianni Fucci e Giuliana Rocchi: La Valigia dell’Attore di Samuele Sbrighi, in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e la Fondazione Culture Santarcangelo (FoCuS), ha scelto la valorizzazione del territorio come tema centrale della propria 48 ore di cinema, in programma sabato e domenica. Il format, alla sua seconda edizione, metterà alla prova i ragazzi nella scrittura, produzione e post produzione di seiispirati e girati interamente all’interno del Comune di Santarcangelo: gli studenti della scuola di cinema, suddivisi in sei squadre, dovranno sorteggiare uno tra gli autori della rosa e scegliere un racconto o una poesia dalla quale farsi ispirare per la scrittura del corto.