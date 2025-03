Sport.quotidiano.net - Secondo posto in solitaria. Il Forte ha il suo obiettivo

Neanche il tempo di godersi il bel successo conseguito a Valdagno, che la Canniccia Motor Clubtorna nuovamente in pista. Stasera, alle 20,45 al Pala, i ragazzi di Mirko De Gerone saranno impegnati in pista contro i veneti del Sandrigo, nel recupero della 22esima giornata posticipato per permettere loro di preparare la Final Four di Coppa Italia. Partita che sulla carta può sembrare semplice, ma che in realtà presenta qualche insidia. La prima di queste, premesso che la stessa cosa vale anche per i vicentini, è lo scarso tempo avuto a disposizione per recuperare dalle ultime fatiche (72 ore). La seconda, ben più importante e fuorviante, sono i 37 punti di distanza tra le due squadre (51 a 14) che potrebbero far pensare ad una partita da ‘giocare in ciabatte’. Ma lì sta l’errore.