“Se stai leggendo sono stato ucciso”. Il post del giornalista morto in un raid israeliano

Roma, 25 marzo 2025 – Ennesimo caso di unin undi Israele. Per le Forze di Difesa delloebraico (Idf) era un cecchino di Hamas, ma i colleghi di Hossam Shabat smentiscono questa versione e pubblicano su X un messaggio che la vittima avrebbe scritto prima di morire: “preso di mira dall’Idf (.) continuate a raccontare la nostra storia, finché la Palestina non sarà libera”. La morte di Hossam Shabat "Sevuol dire che(molto probabilmente preso di mira) dalle forze di occupazione israeliane”. Si apre così il messaggio di Hossam Shabat pubblicato dopo la sua morte, avvenuta ieri pomeriggio. Ilha perso la vita mentre viaggiava con la sua auto a est di Beit Lahiya, dove ècolpito da un drone. I testimoni raccontano di aver visto il corpo del corrispondente di Al Jazeera volare fuori dalla macchina, ma ormai non c’era più niente da fare.