Scuola, realtà virtuale e mindfulness alleate dell’inclusione

ROMA (ITALPRESS) – La coesione sociale come strumento per contrastare le discriminazioni tra gli adolescenti attraverso metodologie innovative: è questo l’obiettivo della ricerca condotta dall’Università Europea di Roma, con il contributo della Fondazione Lottomatica, che ha sperimentato un modello educativo basato super favorire l’inclusione nelle scuole. I risultati dello studio, che ha coinvolto i ragazzi del Liceo “E. Majorana” di Latina, città caratterizzata da una significativa multietnicità, sono stati presentati presso la sede dell’Ateneo capitolino in via degli Aldobrandeschi. L’iniziativa ha coinvolto 120 studenti del primo biennio dell’indirizzo linguistico, suddivisi in un gruppo sperimentale e uno di controllo, impegnati in attività psicosociali ed educative, mirate a stimolare l’inclusione sociale.