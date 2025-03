Internews24.com - Scudetto, il pronostico di Mauro: «L’Inter ha qualcosa in più, ma se il Napoli vincesse sarebbe una stagione da 10 e lode…»

di Redazione, ildi: «hain più, ma se ilda 10 e lode.» Le parole dell’ex giocatoreCosi Massimo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport:LOTTA- «L’ho detto in estate e lo ribadisco:hain più delle concorrenti a livello di rosa e resto convinto che conquisterà anche questo campionato. Ladelresta da 10, già così. Se arrivasse anche loda 10 e lode»SU THIAGO MOTTA– «Thiago Motta lo avrei mandato via prima, ma le colpe non sono soltanto le sue. Tutto il progetto si è rivelato un fallimento totale. Salvo l’idea estiva di Giuntoli e Thiago Motta di voler provare a vincere con un gioco diverso, ma la realizzazione è stata un fallimento totale. La lezione è che alla Juventus bisogna assecondare di più la storia.