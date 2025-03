Ilfoglio.it - Scoprire cosa sa fare l’AI per migliorare il lavoro dell’uomo

Al direttore - Caro Foglio, volevo dirvi quanto mi abbia entusiasmato il vostro inserto sulgenerativa. Da fogliante appassionato che non si perde una Festa a Firenze e consulente nel campo dell’intelligenza artificiale (dove mi sto letteralmente facendo in quattro perché tutti, seppure in ritardo, vogliono capirci qual), ho trovato le vostre quattro pagine semplicemente fantastiche. La vostra esplicitazione è una ventata di onestà in un panorama doveviene utilizzata sottobanco – questo sì che è super! E solleverà polveroni. E il pezzo di Ferrara l’ho già salvato come promemoria di come si possa abbracciare il futuro senza scappare dimostrando che l’autorevolezza, quando c’è, è inimitabile pure dal. Bravi davvero! Lorenzo Colloreta Grazie. E il bello deve ancora venire.