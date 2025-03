Ilgiorno.it - Scopri i tesori nascosti di Milano: Galleria Lia Rumma e Locanda Officine Monumentale

Ci sono molti luoghi da esplorare in questo spicchio diche, almeno a prima vista, sembra un po’ assonnato. Proprio davanti a villa Simonetta sorge dal 2010 una della gallerie d’arte più prestigiose, è quella di Lia, un cubo di cemento minimalista e solido in via Stilicone 19. Laha una storia e un ruolo importante nella scoperta delle tendenze emergenti sulla scena artistica internazionale come l’Arte Povera, la Minimal Art, l’Arte Concettuale, ha organizzato e supportato progetti come I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer al Pirelli HangarBicocca. Nel 2010 è una personale di Ettore Spalletti a celebrare l’apertura di questo grande spazio che si sviluppa su tre livelli. Un luogo di cultura rispettato dalla città e conosciuto anche per la straordinaria personalità eclettica della fondatrice.