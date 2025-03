Scontro fra due auto in Versilia | muore un uomo di 88 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

MASSAROSA –a 88in un incidente stradale, grave un altroincon lui. È successo sulla via di Montramito che collega Massarosa a Viareggio, in provincia di Lucca. A scontrarsi due, una Audi e una Fiat Panda. Ferite di poco conto per il conducente di uno dei due veicoli, mentre gli occupanti della Panda hanno subito le conseguenze più gravi. Morto il più anziano, grave con un politrauma un 76enne, portato in codice rosso all’ospedale. Per l’incidente sono intervenutimedica, ambulanza infermieristica e un’altra ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.