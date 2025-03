Sci super Brignone | vince la Coppa di slalom gigante

Leggi su Open.online

Infinita Federicache dopo ladel mondo generale e quella di discesa si aggiudica anche quella di. Nella finale di Sun Valley la neozelandese Alice Robinson, è uscita nella prima manche. La carabiniera valdostana ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle di Lara Gut-Behrami che centra il 100° podio in carriera. Terza la svedese Hector, fuori Sofia Goggia. Nella bacheca di Federica, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in attesa di collocare la secondadel mondo generale dopo quella del 2020 e quelle di discesa libera e, ci sono la coppetta didel 2020, di combinata sempre del 2020 e didel 2022. «È stata una stagione incredibile per me. Non avrei mai immaginato di sciare con questa continuità per tutto l’anno. Nella prima manche ho commesso degli errori.