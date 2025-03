Lettera43.it - Sci, Brignone ha vinto anche la Coppa del Mondo di slalom gigante

Leggi su Lettera43.it

Dopo essersi aggiudicata ladelgenerale e ladeldi discesa libera, così come l’oro nelnel Mondiale di Saalbach-Hinterglemm, Federicaha chiuso la stagione aggiudicandosiladeldi. La 34enne di La Salle aveva chiuso la prima mdella prova di Sun Valley in seconda posizione alle spalle di Lara Gut-Behrami e, vista l’uscita nella prima mdella leader della classifica di specialità Alice Robinson, per la Sfera di Cristallo le sarebbe bastato un piazzamento nelle prime 12 posizioni: è arrivata seconda a 14 centesimi da Gut-Behrami.Federica(Getty Images).Articolo completo: Sci,haladeldidal blog Lettera43