Sci alpino finali | a Brignone basta il secondo posto a Sun Valley sua la Coppa di gigante

Federicacompleta il tris. La valdostana si prende ladel Mondo di slalomgrazie ala Sunnell’ultima prova, a meno di presenza a sorpresa in slalom, della sua stagione. L’azzurra non riesce a centrare la 38^ vittoria in carriera nel massimo circuito e termina seconda dietro alla svizzera Lara Gut-Behrami. 2’10”01 il tempo dell’elvetica, che sale sul podio indel Mondo per la 100esima volta in carriera. Podio numero 85 per, che può esultare con la sua quintadi specialità (combinata 2019/20,2019/20, super2021/22, discesa 2024/25). “È stata una stagione incredibile per me. Non avrei mai immaginato di sciare con questa continuità per tutto l’anno. Nella prima manche ho commesso degli errori. Nella seconda ho cercato di dare il massimo, ma ho evitato di rischiare in alcuni frangenti.