Sci a Brignone anche coppa di gigante

19.45 Federicavinceladi slalom, che aggiunge alladel Mondo generale e alladi libera (entrambe vinte sabato dopo la cancellazione della discesa libera). Neldelle finali di Sun Valley è seconda dietro la una scatenata Lara Gut. Decisivo, in prima m, l'errore di Alice Robinson.La neozelandese non completa e dà via libera al sorpasso della valdaostana, che era sotto di 20 punti nella classifica di specialità. Alla fine,chiude con +60.