Schumacher, che batosta per la Ferrari: tifosi spiazzati

Lanon ha vissuto un weekend semplice ma continua a piovere sul bagnato: quanto riferito è una mazzata per l’ex scuderia di.Non sono ore semplici in casadopo che, nel GP disputato in Cina, è arrivata anche una doppia squalifica per entrambi i piloti del Cavallino Rampante. Dopo Melbourne, la situazione è ‘precipitata’ a Shanghai ma bisogna ripartire e farlo in fretta., cheper la(LaPresse) – Tvplay.itIl Mondiale 2025 non è iniziato nel migliore dei modi, anzi. Dopo l’entusiasmo generato dall’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton, in gara le aspettative non sono state minimamente soddisfatte. Certo vedersela con la McLaren non è affatto semplice, però bisogna dare molto di più.Bisogna ripartire da quanto fatto da Lewis Hamilton nella Sprint in Cina e archiviare sia quanto successo poi in gara (chiusa al quinto posto da Leclerc e al sesto dal compagno di squadra) sia quanto accaduto poi al termine della gara ufficiale, nel momento in cui entrambe lesono state squalificate per irregolarità.