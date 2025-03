Liberoquotidiano.it - Schlein, la sindrome di Calimero: perché tace su Prodi

Leggi su Liberoquotidiano.it

È ladivariante: auto-vittimismo sessista all'ennesima potenza se si riceve la minima critica politica, censura totale se una donna di destra viene intimidita da un uomo di sinistra. È il magico mondo di Elly, ciarliera quando c'è da incolpare il fantomatico maschilismo imperante e silente quando c'è da mostrare solidarietà femminile a chi non sta dalla stessa parte della sua barricata. «In queste settimane ho criticato le proposte di Rearm Eu e sapete quale dibattito ne è scaturito. Abbiamo riaffermato la nostra posizione in Parlamento: sì alla difesa comune e no al riarmo di 27 Stati che sono due cose diverse. Quando in questi giorni abbiamo sentito alcune parziali corrispondenze da parte di autorevoli figure maschili non è stata la stessa cosa», ha detto la segretaria, intervenendo alla presentazione del libro di Cecilia D'Elia (“Chi ha paura delle donne”) all'Auditorium di Roma.