Scherma Macchi | è oro in Coppa del Mondo

È partito da una vittoria 15 a 10 contro il tedesco Klein, ed è arrivato fino alladel. Un percorso d’oro quello di Pippo, stella cascinese del fioretto italiano, che dopo l’oro come campione d’Europa nel 2023 e il sofferto argento olimpico a Parigi la scorsa estate, ha alzato ladelal Grand Prix di Lima. Il 23enne portacolori delle Fiamme Oro è stato protagonista di una marcia impressionante verso il suo quinto podio in carriera nel circuito iridato: basti pensare che, nel cammino per la "zona medaglie", solo il tedesco Klein, battuto con il punteggio 15-10 nel match del tabellone da 64, è riuscito ad arrivare in doppia cifra al cospetto di uno scatenato Pippo. Dal turno dei 32 in avanti, infatti, il fiorettista pisano ha dominato il giapponese Saito (15-7), lo statunitense Meinhardt (15-8) e il bi-olimpionico Cheung, vincendo per 15-9 contro il fuoriclasse di Hong Kong la stessa sfida che fu finale a Cinque Cerchi a Parigi 2024.