Oasport.it - Scherma, il fioretto non tradisce mai. A Lima un Gran Prix a tinte azzurre

Cambiano i commissari tecnici, ma ilitaliano continua ad essere protagonista. La musica non è assolutamente cambiata nel nuovo corso di Simone Vanni ed anche in quest’ultimo fine settimana aldisono stati ben quattro i podi, con una vittoria, ma anche tanti ottimi piazzamenti a ridosso proprio della zona medaglia.Prosegue il 2025 perfetto dei nostri fiorettisti, che hanno monopolizzato il gradino più alto del podio negli ultimi quattro appuntamenti. Ha cominciato Alessio Foconi a Parigi, poi Tommaso Marini neldi Torino, successivamente Guillaume Bianchi a Il Cairo ed infine ha concluso il poker Filippo Macchi, che ha conquistato la sua prima vittoria in undeproprio a.Non solo la vittoria del fiorettista toscano, ma anche una fantastica doppietta, visto che al secondo posto si è piazzato un Guillaume Bianchi davvero scatenato nell’ultimo mese.