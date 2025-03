Oasport.it - Scherma, Coppa del Mondo: spada e sciabola. Italia con 48 convocati

In vista dei prossimi appuntamenti delladeldi, nelle declinazioni delle armi di, in entrambi i casi al femminile e al maschile, la Federha reso note le convocazioni dei vari staff tecnici per le gare in agenda.femminile e maschile a Marrakech, in Marocco, con 24 atleti: 12 donne e 12 uomini. Fra loro spiccano: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Federica Isola, oltre a Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini.deldifemminile e maschile – Marrakech (Marocco), 27-30 marzo 2025Gara individuale femminile: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Sara Maria Kowalczyk, Nicol Foietta, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Carola Maccagno, Gaia Caforio, Roberta MarzaniGara individuale maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Marco Paganelli, Nicolò Del ContrastoCommissario tecnico: Dario ChiadòStaff tecnico: Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rotafemminile e maschile invece a Il Cairo, in Egitto.