Scherma 48 Azzurri in gara nelle tre tappe di Coppa del Mondo | dal 27 al 30 marzo in pedana

Archiviato il Grand Prix di fioretto a Lima, saranno quattro le specialità protagoniste del prossimo weekend didel. Da giovedì 27 a domenica 30la spada femminile e maschile farà tappa a Marrakech, mentre da venerdì la sciabola si dividerà tra Il Cairo, dove saranno di scena le donne, e Budapest, sede di un’altra grande classica per gli uomini. Saranno complessivamente 48 gli atletiintra Marocco, Egitto e Ungheria. In tutti e tre i concentramenti del circuito iridato sono in programma sia gare individuali che competizioni a squadre.Tutta la Spada in MaroccoAppuntamento a Marrakech per ladeldi spada femminile e maschile. Si comincia giovedì e venerdì con gironi e turni preliminari prima per le donne e poi per gli uomini, sabato i tabelloni principali di entrambe le prove individuali mentre domenica si disputeranno le due gare a squadre.