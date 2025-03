Ilfattoquotidiano.it - “Scelta per Inganno perché volevano un’attrice con le spalle grosse e non rifatta. Dirigerò un film su Anna Magnani”: lo rivela Monica Guerritore

È una della attrici più affascinanti e magnetiche del teatro e del cinema.ha presentato al Teatro Petruzzelli di Bari per il Bif&st-Bari International&Tv Festival, la serie tv Netflix “”, dove interpreta una donna e madre che improvvisamente viene colta da una passione inarrestabile per un misterioso e bellissimo ragazzo molto più giovane di lei. La narrazione di un amore comune che può essere vissuto a qualsiasi età e senza tabù.“Quando mi hanno propostobasato sulla miniserie tv inglese Gold Digger – ha dichiarato – mi era stato detto checon lee non. Una donna insomma che vivesse i suoi sessant’anni come dovevano essere raccontati per essere credibile per il pubblico. Purtroppo per il cinema italiano a trenta anni sei già vecchia.