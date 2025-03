"Scegli il verso, svela la poesia", a Parco Leonardo si celebra il Dantedì

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 25 marzo 2025 – “illa”. E’ cominciata all’insegna di questo motto la giornata di oggi dedicata a Dante Alighieri per gli studenti della scuola media G.B. Grassi a, Fiumicino.In occasione deldecine di studenti di via Copenaghen hanno potutoere, tra le più celebri terzine del poema dantesco, la loro preferita e “re” pian piano il sottostante testo del primo canto della Divina Commedia. Una iniziativa che ha volutore in una maniera colorata e dinamica la giornata dedicata al Sommo Poeta.In classe poi gli studenti, con l’aiuto dei docenti, hanno cercato di ricollocare le terzine che li avevano colpiti all’interno della propria cornice letteraria e hanno discusso insieme delle figure più celebri della Commedia.