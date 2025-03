SCci il tris straordinario di Federica Brignone | sua anche la coppa di gigante

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 mar. (askanews) –cala il. Dopo la classifica generale didel Mondo e ladi discesa libera, la valdostana conquistaladi. La quintadi specialità della carriera, conquistata grazie al secondo posto nell’ultimo appuntamento stagionale a Sun Valley. Abastava chiudere nelle 13 dopo la scivolata di Alice Robinson nella prima m, ma come sempre non si è risparmiata: seconda a metà gara (con una sbavatura in fondo),ha fatto registrare il miglior crono nella seconda m. Non è bastato, però, per la vittoria della gara che va a Lara Gut-Behrami, al centesimo podio in carriera. Completa il podio la svedese Sara Hector. Una gara oltremodo selettiva – soprattutto per le condizioni difficili neve – con sole 17 atlete che hanno concluso la gara.