Scattano i ticket sanitari in Emilia Romagna | ecco da quando

Bologna, 25 marzo 2025 – La Regioneaveva annunciato l’aumento delle tasse regionali: e oltre all’Irpef e al bollo per l’auto, era prevista anche l’introduzione delo. “Per far fronte ai tagli che arrivano dal governo”, si era giustificata la giunta del governatore de Pascale. Ora si conosce anche la data in cui inscatterà la tassa sui medicinali: il prossimo 2 maggio. In quella data sarà introdotta una misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i cittadini assistiti nella regione: è previsto undi 2,20 euro a confezione di medicinale, fino a un massimo di quattro euro per ricetta. spf La riforma: chi è esente dal pagamento Lo prescrive la riforma deiintrodotta dalla Regione, sulla base di una delibera approvata dalla giunta a seguito di un confronto coi sindacali.