Lanazione.it - Scatta l’esposto alla Corte dei Conti. La protesta degli Oss esclusi: "Un nuovo bando? Spreco di soldi"

EMPOLIDopo essere scesi in piazza, aver raccolto le firme e chiesto in tutte le sedi quel posto di lavoro per il quale sono risultati idonei, ma che da tre anni ancora aspettano, adesso gli Oss idonei che hanno superato il ’concorsone’ del 2021 scrivonoprocura regionale Toscana delladei. A farre– una ventina le lettere inviate – è stata la delibera Estar numero 93 dello scorso 14 marzo con la quale si indice unconcorso pubblico per Operatore socio sanitario. Per gli idonei del vecchio concorso, disoccupati o precari, questa scelta si tradurrebbe in un’ulteriore spesa pubblica che potrebbe però essere evitata se "le tre Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere attingessero alle graduatorie già in essere, invece di avvalersi delle agenzie interinali, lasciando a casa i candidati idonei per le assunzioni".