Scarpe e moda, open day per il corso ‘Made in Italy fashion executive’

A San Mauro Pascoli la scuola internazionale del Cercal organizza unday mercoledì 9 aprile alle 15 la presentazione delbiennale Its "Made inexecutive". Verrà illustrato il performativo Tecnico Superiore di processo e prodotto del sistemain ambito abbigliamento e calzature. La giornata prevede la visita nelle aule della scuola del Cercal e la testimonianza di docenti delle aziende partecipanti e di allievi. Ilforma figure con capacità organizzative che collaborano alla valutazione tecnica dei capi di abbigliamento o delle calzature in funzione degli standard di qualità. Complessivamente 2000 sono le ore della didattica, 40% delle quali presso aziende del settore, suddivise in un biennio. Alpossono prendere parte giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore (Ifts).