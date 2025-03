Terzotemponapoli.com - Scarlato: “Neres ti offre tante soluzioni”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore Gennaro. Di seguito quanto dichiarato.: “Conhai molte più opportunità“Così l’ex Napoli: “Ritorno di? È vero che Raspadori è in forma peròti. Il Napoli delle ultime giornate non è quasi mai riuscito a saltare l’uomo e creare superiorità numerica, così facendo il gioco è un po’ stagnante mentre conhai molte più opportunità. Credo che Conte sta facendo molte valutazioni e sta ipotizzando anche come potrebbe giocare il Milan”.Sullo ScudettoAncora l’allenatore: “Se si può vincere lo Scudetto con venti gol in meno dell’Inter? In verità basta fare un gol in più degli altri (ride ndr). Il Napoli ha anche la miglior difesa, quindi si possono vincere le partite 1-0 e vale sempre 3 punti.