Monzatoday.it - Scappa dai carabinieri nel parco delle Groane ma si fa male e finisce in ospedale

Leggi su Monzatoday.it

Un ragazzo che corre a tutta velocità ea terra per uno stiramento muscolare alla gamba. Ma non è un evento sportivo. Non scatta la ripetizione alla moviola del gesto atletico mancato ma scattano le manette: il corridore in questione stava, infatti,ndo dai, che lo hanno.