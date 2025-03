Thesocialpost.it - Scandalo Fifa, la Corte assolve anche in appello Joseph Blatter e Michel Platini

Sepp, ex presidenti rispettivamente die UEFA, sono stati assolti innel processo per frode che aveva messo fine alle ambizioni dell’ex campione francese di guidare il calcio mondiale nel 2015.Come già stabilito nel 2022 in primo grado, lad’straordinaria del Tribunale penale federale di Muttenz ha respinto le richieste della procura, che aveva chiesto una condanna a venti mesi di reclusione con pena sospesa per entrambi.Il caso che ha segnato il calcio internazionaleL’inchiesta ruotava attorno a un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri effettuato nel 2011 da, ritenuto illecito dagli investigatori. Loportò alla loro sospensione dal mondo del calcio e compromise la possibilità didi prendere il posto dialla guida della