Oasport.it - Scacchi: Europei, Sonis patta e spera nella World Cup, due in testa a un turno dalla fine

Leggi su Oasport.it

Manca ormai un soloalladegliindividuali diin corso di svolgimento a Eforie Nord, in Romania. Il torneo continentale vive ora di favori del pronostico che vanno sostanzialmente a favore di due giocatori: il tedesco Matthias Bluebaum e lo spagnolo nato russo Daniil Yuffa, che sono insieme a 8/10 (con Yuffa in grado di battere il norvegese Aryan Tari e toglierlocorsa per la vittoria). A mezzo punto di distanza, però, c’è un gruppo molto ampio con gli armeni Gabriel Sargissian e Shant Sargsyan, l’azero Nijat Abasov (in gran risalita), l’israeliano Maxim Rodshtein, il sorprendente giovane turco Yagiz Kan Erdogmus e l’ungherese Gergely Kantor.In casa Italia, FrancescoancoraCup dopo lacon il tedesco Alexander Donchenko, al termine di una partita che dura 64 mosse equale i due, nel mediogioco, trovano alcune interessanti mosse uniche che consentono loro di togliersi da possibili pericoli.