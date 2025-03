Universalmovies.it - Saw XI | Lionsgate ha rimosso il film dal listino

Il colosso dell’intrattenimentohadal suouscite ilSaw XI, ennesimo capitolo della fortunata saga horror.Pianificato dallo studios per una release al 26 settembre di quest’anno, il nuovo capitolo della saga con protagonista il villain “Enigmista” sembra aver trovato solo un ostacolo produttivo sul proprio percorso. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la rimozione deldalpotrebbe non significare la cancellazione definitiva, ma un’azione temporanea in attesa di nuovi sviluppi.A tal proposito, nei giorni scorsi laha utilizzato i propri profili social per dare un piccolo aggiornamento ai fan della saga Saw utilizzando tra l’altro un’immagine del celebre pupazzo del“Billy the Puppet“: “Ho sentito le voci. Dicono che è Game Over.